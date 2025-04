Rubano la collana d’oro a un ragazzino poi cercano di rivenderla alla famiglia | due arresti a Caserta

Leggi su Fanpage.it Uno dei due era già sottoposto ai domiciliari. Dopo l'arresto, per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Rubano una collana d’oro e tentano il ‘cavallo di ritorno’, arrestati - Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani di 20 e 25 anni di Caserta sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per truffa e tentata estorsione commessi ai danni di un minore. Uno dei due arrestati, il 20enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti – hanno accertato i poliziotti della Squadra Mobile di Caserta – aveva sottratto alla vittima una collana d’oro del valore di circa 2000 euro con la scusa di verificarne la qualità; con il complice 25enne, peraltro già agli arresti domiciliari per atti persecutori, ha quindi contattato il fratello del minore chiedendo il ... 🔗anteprima24.it

