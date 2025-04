Rozzano incidente tra auto e tram | paura per due ragazzi e traffico

incidente all'incrocio tra un tram e un'auto, a Rozzano. E' avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, poco dopo le 16. A scontrarsi sono stati il tram della linea 15 che da Duomo arriva fino a Rozzano e un'utilitaria. A bordo della vettura che, per cause in corso di accertamento è finito. Milanotoday.it - Rozzano, incidente tra auto e tram: paura per due ragazzi e traffico Leggi su Milanotoday.it all'incrocio tra une un', a. E' avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, poco dopo le 16. A scontrarsi sono stati ildella linea 15 che da Duomo arriva fino ae un'utilitaria. A bordo della vettura che, per cause in corso di accertamento è finito.

Rozzano, auto si scontra con il tram in via Curiel: traffico in tilt - Rozzano, 28 aprile 2025 - Spettacolare incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16 a Quinto Stampi frazione di Rozzano. Una Toyota, sulla quale viaggiavano un giovane di 22 anni e una ragazza di 20, si è scontrata con un tram all’incrocio tra via Curiel e via Isonzo, nei pressi dell’area commerciale Fiordaliso. Rozzano, auto contro il tram in via Curiel, arteria stradale che collega la città con Milano. 🔗ilgiorno.it

