ROW | Sharmell torna sul ring dopo 15 anni

Negli anni 2000, è stata parte integrante del successo di Booker T in WWE, in particolare quando l'ex campione del mondo vinse il torneo di King of the ring nel 2005: nonostante la sua carriera sul ring sia stata piuttosto ridotta, il ruolo di Queen Sharmell è stato fondamentale per il successo della WWE in quegli anni, e il suo personaggio è stato uno dei più apprezzati all'epoca, e non solo. Tanto che nel 2022 è arrivata per lei una meritata introduzione nella Hall of Fame della WWE. Ma, un po' a sorpresa, la sua carriera non è ancora finita.Regina contro PrincesaCome annunciato sui social media, Sharmell infatti tornerà sul ring a distanza di 15 anni dall'ultima volta: lo farà in Reality of Wrestling, la federazione indipendente guidata da lei e dal marito Booker T, per sfidare Tiffany Nieves, che da tempo cercava uno scontro con l'ex Regina.

