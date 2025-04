Rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez | spunta anche il nome di Ignazio Moser

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez sarebbe giunto a un punto di Rottura. La situazione è resa ancora più delicata dalle voci insistenti di una crisi matrimoniale tra Cecilia e Ignazio Moser, sposati appena dieci mesi fa.Cosa succede tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Parla Alessandro RosicaAd accendere il gossip è stato Alessandro Rosica, che ha rivelato di essere stato bloccato su Instagram da Cecilia Rodriguez. Rosica ha insinuato che la decisione sia stata presa per nascondere un presunto nuovo tradimento di Ignazio Moser, definendo la situazione “un teatrino costruito ad arte”. Il gossipparo ha sottolineato che, nonostante il riavvicinamento tra i due coniugi, le liti sarebbero state frequenti e pesanti fino a pochi giorni fa. Anticipazionitv.it - “Rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez”: spunta anche il nome di Ignazio Moser Leggi su Anticipazionitv.it Un fulmine a ciel sereno ha colpito la famiglia più seguita dello spettacolo italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, il rapporto trasarebbe giunto a un punto di. La situazione è resa ancora più delicata dalle voci insistenti di una crisi matrimoniale tra, sposati appena dieci mesi fa.Cosa succede tra? Parla Alessandro RosicaAd accendere il gossip è stato Alessandro Rosica, che ha rivelato di essere stato bloccato su Instagram da. Rosica ha insinuato che la decisione sia stata presa per nascondere un presunto nuovo tradimento di, definendo la situazione “un teatrino costruito ad arte”. Il gossipparo ha sottolineato che, nonostante il riavvicinamento tra i due coniugi, le liti sarebbero state frequenti e pesanti fino a pochi giorni fa.

