Rottura fra le sorelle Rodriguez? Belen e Cecilia avrebbero litigato | cos' è successo

“È finita male”. Belen Rodriguez e Cecilia, perché si parla di rottura tra le sorelle - Negli ultimi mesi, Belen Rodriguez ha attraversato un periodo intenso, pieno di impegni professionali e momenti dedicati alla famiglia. La showgirl argentina ha raccolto numerose soddisfazioni sia nel lavoro che nella vita privata, mostrando ancora una volta la sua capacità di destreggiarsi tra i vari aspetti della sua esistenza. Tuttavia, com’è accaduto spesso nel corso della sua carriera, Belen è tornata a essere protagonista anche del gossip, attirando l’attenzione di curiosi e appassionati di cronache rosa. 🔗caffeinamagazine.it

Belen Rodriguez e Ignazio Moser, rottura social e dietrofront a metà: spunta video con Damante - Mistero in casa Rodriguez. Nelle ultime ore si è acceso il gossip su una presunta tensione tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia. All’improvviso, infatti, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, un gesto che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Belen Rodriguez e Ignazio Moser, il giallo del segui su Instagram Secondo le indiscrezioni del giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe stato proprio Ignazio a bloccare Belen nella serata di martedì 8 aprile. 🔗notizieaudaci.it

The Couple, nel cast anche l’ex di Belen Rodriguez, la figlia di Al Bano e due sorelle - Canale 5 si prepara a lanciare un nuovo show destinato a catturare l’attenzione del pubblico: The Couple – Una vittoria per due. Condotto da Ilary Blasi, il reality game vedrà otto coppie sfidarsi per conquistare un montepremi da un milione di euro. La prima puntata andrà in onda il 7 aprile 2025, subito dopo la fine del “Grande Fratello”, che ha incoronato Jessica Morlacchi vincitrice. Antonino Spinalbese sarà tra i protagonisti del reality game da un milione di euro Le dinamiche del gioco sono semplici, ma avvincenti: le coppie vivranno isolate e dovranno affrontare prove di ... 🔗notizieaudaci.it

Rottura fra le sorelle Rodriguez? Belen e Cecilia avrebbero litigato: cos'è successo - Stando ad alcuni rumors, le due avrebbero pesantemente discusso per questioni inerenti la loro vita privata. Ecco cosa sarebbe successo ... 🔗ilgiornale.it

“Questa volta è rottura”: Belen e Cecilia ai ferri corti, l’indiscrezione - Altri rumors controversi sul conto di Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle sarebbero ormai alla rottura totale. Ecco perché. Non solo le tensioni tra Belen e Ignazio Moser. A quanto pare le vicen ... 🔗msn.com

«Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato, stavolta è rottura. C'entrano Ignazio Moser e Stefano De Martino» - «Altro che indiscrezioni: il vero scoop è uno solo. Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato e stavolta è rottura», si legge in ... 🔗msn.com