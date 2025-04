Romeo e Giulietta | passeggiata teatralizzata per scoprire Verona

Romeo & Juliet”. Una nuova modalità per conoscere Verona e la storia di Romeo & Juliet, il teatro in lingua inglese, offrendo una straordinaria opportunità. Veronasera.it - Romeo e Giulietta: passeggiata teatralizzata per scoprire Verona Leggi su Veronasera.it Dal 3 maggio al 20 luglio, ogni sabato e domenica, alle 11 in Cortile Mercato Vecchio, un'entusiasmante esperienza: “Walking with& Juliet”. Una nuova modalità per conosceree la storia di& Juliet, il teatro in lingua inglese, offrendo una straordinaria opportunità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Apertura straordinaria di palazzo Fizzarotti – San Valentino edition – con intermezzo teatrale su Romeo e Giulietta - Venerdì 14 ore 18.30 APERTURA STRAORDINARIA DI PALAZZO FIZZAROTTI – San Valentino Edition – Con intermezzo teatrale su Romeo e Giulietta della Compagnia teatrale Fatti d’Arte Costo: 25€ ________________________________________ Salone del Camino (sala in restauro) Facciata appena restaurata... 🔗baritoday.it

Passeggiata teatralizzata "Napoli borbonica" - Passeggiata Teatralizzata Napoli Borbonica: incontro con Carlo di Borbone, Ferdinando di Borbone, Maria Carolina, costo TICKET € 12,00 ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020 possibilità di prenotare anche presso la taverna spettacolo Vic' Street ???? ? ????????????... 🔗napolitoday.it

Romeo + Giulietta: oggi come ieri? - Romeo e Giulietta di Shakespeare ha sviluppato nella storia della letteratura un mito che ha influenzato scrittori e scrittrici di tutto il mondo. Sottolineato nella critica letteraria come un “culto romantico”, questo racconto è diventato una vera fonte di ispirazione per adattamenti o rappresentazioni in chiave moderna. Oggi ci concentriamo sulla trasposizione cinematografica del 1996 di Baz Luhrmann: Romeo + Juliet, uno degli adattamenti più fedeli all’opera di Shakespeare, sebbene i due amanti siano trasportati nel periodo contemporaneo. 🔗screenworld.it

Ne parlano su altre fonti

Romeo e Giulietta: passeggiata teatralizzata per scoprire Verona. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Serie tv, Show e Film su NOW! - Romeo + Giulietta, è un film del 1996 diretto da Baz Luhrmann, trasposizione cinematografica in chiave postmoderna della celebre tragedia Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Anni '90 ... 🔗comingsoon.it