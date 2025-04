Romadailynews.it - Roma, spari nel parcheggio di una discoteca a Porta Pinciana: caccia al responsabile

Un giovane armato ha esploso tre colpi contro un vigilante e un’auto; indagini della polizia in corso., 28 aprile 2025 – Momenti di tensione questa mattina in zona, dove in unadiacente a unasono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco. Poco prima delle 6, un ragazzo, entrato a bordo di un motorino in un’area privata vietata al transito, è stato fermato da una guardia giurata. Di fronte al tentativo di bloccarlo, il giovane ha estratto una pistola e sparato due colpi verso il vigilante, senza colpirlo.Intervenuta una seconda guardia, il ragazzo ha esploso un terzo colpo che ha danneggiato un’auto parcheggiata. Subito dopo, un’auto con a bordo quattro persone è arrivata sul posto: il gruppo ha calmato il giovane e lo ha fatto salire a bordo prima di allontanarsi, abbandonando il motorino, risultato rubato.