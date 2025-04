Roma sale al 7 piano di un edificio abbandonato per fotografare murales | 19enne precipita e muore

precipitata sotto lo sguardo di tre amiche all’ex Mulino AgostinelliÈ precipitata dal settimo piano di un edificio abbandonato che aveva raggiunto con tre amiche forse per fotografare dei murales. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo a Carlotta Celleno, una ragazza viterbese di appena 19 anni, morta sabato 26 aprile a Roma. La tragedia è avvenuta all’interno dell’ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio all’Aurelio. Aperta inchiesta per omicidio colposoUna morte su cui adesso la Procura vuole vedere chiaro. Per questo è stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti. La pm Giulia Guccione, titolare del procedimento, ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane. L’ipotesi è che si sia trattato di un tragico incidente. Notizieaudaci.it - Roma, sale al 7° piano di un edificio abbandonato per fotografare murales: 19enne precipita e muore Leggi su Notizieaudaci.it Carlotta Celleno èta sotto lo sguardo di tre amiche all’ex Mulino AgostinelliÈta dal settimodi unche aveva raggiunto con tre amiche forse perdei. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo a Carlotta Celleno, una ragazza viterbese di appena 19 anni, morta sabato 26 aprile a. La tragedia è avvenuta all’interno dell’ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio all’Aurelio. Aperta inchiesta per omicidio colposoUna morte su cui adesso la Procura vuole vedere chiaro. Per questo è stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti. La pm Giulia Guccione, titolare del procedimento, ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane. L’ipotesi è che si sia trattato di un tragico incidente.

Su altri siti se ne discute

Roma, conferme su Dybala e Celik verso l’Athletic. E sale Cristante - Le ultime sulla formazione giallorossa di Claudio Ranieri in vista della sfida contro la squadra spagnola, valevole il ritorno degli Ottavi di finale di Europa League La Roma in campo nella rifinitura prima del match che vale una stagione a Bilbao con l’Athletic. Le due notizie, prevedibili, nell’allenamento della vigilia sono la presenza di Paulo Dybala, lasciato a riposo contro l’Empoli, e l’assenza di Zeki Celik alle prese con una lesione che lo costringerà a saltare anche la trasferta di Europa League. 🔗calciomercato.it

Roma, incendio in appartamento a Labaro: fiamme all’ultimo piano di una palazzina - (Adnkronos) – Un incendio è divampato a Roma, oggi 10 febbraio, in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La palazzina è stata evacuata e due persone sono state soccorse dal 118. Una è rimasta lievemente […] 🔗periodicodaily.com

Il piano dell'Italia per “dazi zero”. Meloni da Trump, poi Vance a Roma - Entriamo oggi nella settimana clou nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. La visita della Presidente Giorgia Meloni alla Casa Bianca giovedì sarà importante sotto vari punti di vista. Il primo per rinsaldare i rapporti tra i due Paesi in un momento di particolare complessità per via dei posizionamenti di Donald Trump. Il secondo per le relazioni tra l'Europa stessa e gli Stati Uniti. Quello della Presidente del Consiglio sarà un bilaterale, e Maros Sefcovic, commissario Ue al Commercio, è già a Washington, per cui i due appuntamenti vanno tenuti su un piano distinto a livello formale, ma a ... 🔗iltempo.it

Approfondimenti da altre fonti

Il piano degli architetti di Roma per salvare i cinema chiusi; Terzi Luoghi, il 7 aprile l’iniziativa promossa dal Comitato SOS Sale; Anche Roma ha il suo cinema-ristorante. Al Barberini nuovo bistrot con terrazza e cocktail; La lettera di Martin Scorsese e di altri quattro registi di Hollywood per salvare i cinema di Roma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giù per 7 piani in stabile abbandonato, muore 19enne. A Roma, ragazza voleva fotografare murales con amiche - Una giovane di 19 anni , Carlotta, è morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un edificio abbandonato a Roma , nel quartiere Aurelio . 🔗notizie.tiscali.it

Eni: in Piano dividendo 2023 sale del 7% a 0,94 euro/azione, buyback a 2,2 mld (RCO) - Roma, 23 feb - I progressi finanziari e strategici di Eni consentono "di semplificare e potenziare la politica di remunerazione. D'ora in avanti, si legge nel comunicato sul Piano strategico 2023 ... 🔗ilsole24ore.com