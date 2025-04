Roma ragazza precipita da settimo piano edificio abbandonato e muore

ragazza di 19 anni, morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un edificio abbandonato, l'ex Molino, in via del Pescaccio a Roma. E' accaduto sabato scorso e i poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione. Da una prima ricostruzione, un'amica della ragazza ha raccontato . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Indagini della polizia sono in corso sul caso delladi 19 anni, morta dopo essereta daldi un, l'ex Molino, in via del Pescaccio a. E' accaduto sabato scorso e i poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione. Da una prima ricostruzione, un'amica dellaha raccontato .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore: voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato - Tragedia a Roma. Carlotta C., una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata da sette piani dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una struttura abbandonata da anni e diventata una sorta di mecca per la serie di murales fatti negli anni. Lì, nel fatiscente edificio lasciato... 🔗today.it

Precipita dal settimo piano di uno stabile abbandonato, muore una 19enne a Roma - Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere precipitata per sette piani in uno stabile abbandonato a Roma. È accaduto sabato pomeriggio all’interno dell’ex Molino Agostinelli, in via del Pescaccio, all’Aurelio, dove Carlotta era forse entrata con tre amiche per fotografare alcuni murales disegnati nella struttura abbandonata da oltre vent’anni. A parlarne l’edizione romana di Repubblica. Inutili i soccorsi per la ragazza. 🔗open.online

Cosenza, figlio del senatore Occhiuto precipita dal settimo piano: è gravissimo - (Adnkronos) – Il figlio del senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, Francesco, è precipitato dal settimo piano della sua abitazione, in viale Giacomo Mancini, in pieno centro. È accaduto dopo le 20 di questa sera. Il giovane, apparso da subito in gravissime condizioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Ragazza precipita da settimo piano edificio abbandonato a Roma e muore, le indagini; Precipita dal settimo piano e muore a 19 anni: Carlotta voleva scattare delle foto da un palazzo abbandonato a; Studentessa precipita nel vuoto e muore a 19 anni: era con tre amiche nell’ex Molino Agostinelli; Roma, 19enne precipita dal settimo piano e muore. Voleva fotografare murales da edificio abbandonato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roma, ragazza precipita da settimo piano edificio abbandonato e muore - (Adnkronos) - Indagini della polizia sono in corso sul caso della ragazza di 19 anni, morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un edificio abbandonato, l'ex Molino, in via del Pescaccio a Ro ... 🔗msn.com

Precipita dal settimo piano e muore a 19 anni: Carlotta voleva scattare delle foto da un palazzo abbandonato a Roma - Dramma a Roma. Carlotta C., una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata dal settimo piano dall'ex Molino Agostinelli di via ... 🔗msn.com

Vuole fotografare i murales di un palazzo abbandonato, 19enne precipita dal settimo piano e muore - La ragazza, Carlotta C., era andata all’ex Molino Agostinelli con tre amiche per fare delle foto ai murales. È precipitata dal settimo piano ed è caduta in un silos, morendo sul colpo. 🔗fanpage.it