Roma Quadraro | incendio devasta lavanderia evacuate abitazioni

Roma, 28 aprile 2025 – Un incendio è divampato nella notte all'interno di una lavanderia in via Avidio Cassio, nel quartiere Quadraro. Le fiamme sono scoppiate poco prima dell'una, avvolgendo rapidamente il locale commerciale.Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, supportate da un'autobotte e dal carro autoprotettori. All'arrivo, il locale risultava già completamente distrutto. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma a causa del denso fumo, alcune abitazioni situate sopra la lavanderia sono state evacuate in via precauzionale.Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche personale sanitario, agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Roma Capitale. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

