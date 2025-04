Roma Primavera l’accesso alle semifinali è realtà | Della Rocca e Graziani stendono il Genoa

Della sfida con il Genoa l’obiettivo era quello di aggiudicarsi aritmeticamente l’accesso alle semifinali e la Roma Primavera non ha deluso le attese. Allo Sciorba infatti la formazione di Falsini supera 2-1 il Grifone trovando la quinta vittoria consecutiva grazie ai gol di Della Rocca e Graziani nel corso del primo tempo, mentre serve solo per le statistiche la rete dei rossoblù a tempo praticamente scaduto.Genoa-Roma Primavera, il racconto del matchNei primi minuti sono i padroni di casa a partire forte, creando un paio di presupposti interessanti sui quali però De Marzi e la difesa Della Roma Primavera fanno buona guardia. Il primo punto di svolta Della gara arriva al 9?, quando Almaviva serve Della Rocca, che con una bella giocata salta Klisys e Ferroni, per poi insaccare la rete dell’1-0 giallorosso. Leggi su Sololaroma.it Alla vigiliasfida con ill’obiettivo era quello di aggiudicarsi aritmeticamentee lanon ha deluso le attese. Allo Sciorba infatti la formazione di Falsini supera 2-1 il Grifone trovando la quinta vittoria consecutiva grazie ai gol dinel corso del primo tempo, mentre serve solo per le statistiche la rete dei rossoblù a tempo praticamente scaduto., il racconto del matchNei primi minuti sono i padroni di casa a partire forte, creando un paio di presupposti interessanti sui quali però De Marzi e la difesafanno buona guardia. Il primo punto di svoltagara arriva al 9?, quando Almaviva serve, che con una bella giocata salta Klisys e Ferroni, per poi insaccare la rete dell’1-0 giallorosso.

