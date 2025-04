Roma la Chiesa e l' eterno Caput mundi

Roma trasformata in centro del mondo”. Ciò che è accaduto alle solenni esequie di Francesco, il Papa argentino che ha voluto essere sepolto accanto all’icona della Madonna “Salus Populi Romani”, mostra, ancora una volta, che l’importanza di Roma nel mondo è per gran parte indissolubilmente legata alla Chiesa che si definisce cattolica, apostolica e – non a caso – Romana. Dove “Romana” ha addirittura, per Dante, una proiezione eterna (“Sarai meco sanza fine cive di quella Roma onde Cristo è Romano”).È a questa “corte” che sono convenuti tanti capi di Stato come pure, secondo le volontà di Francesco, poveri, senzatetto, detenuti e rifugiati. “Todos todos todos”. È stata questa Roma che ha commosso e ha suggerito al mondo pensieri e vie di pace. Liberoquotidiano.it - Roma, la Chiesa e l'eterno "Caput mundi" Leggi su Liberoquotidiano.it Le Monde ieri ha titolato: “La piazza San Pietro ditrasformata in centro del mondo”. Ciò che è accaduto alle solenni esequie di Francesco, il Papa argentino che ha voluto essere sepolto accanto all’icona della Madonna “Salus Populini”, mostra, ancora una volta, che l’importanza dinel mondo è per gran parte indissolubilmente legata allache si definisce cattolica, apostolica e – non a caso –na. Dove “na” ha addirittura, per Dante, una proiezione eterna (“Sarai meco sanza fine cive di quellaonde Cristo èno”).È a questa “corte” che sono convenuti tanti capi di Stato come pure, secondo le volontà di Francesco, poveri, senzatetto, detenuti e rifugiati. “Todos todos todos”. È stata questache ha commosso e ha suggerito al mondo pensieri e vie di pace.

