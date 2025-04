Roma bambina aggredita da un cane in strada | ferite al volto e al braccio padrona denunciata

bambina è stata aggredita da un cane a Roma. La padrona è stata denunciata per lesioni colpose e sanzionata per omessa custodia. Notizie.virgilio.it - Roma, bambina aggredita da un cane in strada: ferite al volto e al braccio, padrona denunciata Leggi su Notizie.virgilio.it Unaè statada un. Laè stataper lesioni colpose e sanzionata per omessa custodia.

