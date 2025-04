Roma Aldair elogia Soulé | Complimenti per il salto di qualità

Roma, reduce dalla vittoria per 1-0 con l'Inter. Un successo cruciale e meritato per i giallorossi, che hanno compiuto un ulteriore step di crescita passando indenni una trasferta complicata. I 3 punti messi in cascina contro i nerazzurri permettono a Claudio Ranieri di sognare in grande, con la qualificazione alla prossima Champions League che diventa un obiettivo concreto. Per centrare il 4° posto, però, i capitolini avranno bisogno della miglior versione degli elementi del loro scacchiere. Uno di questi si è messo in mostra proprio allo stadio Giuseppe Meazza.Stiamo parlando, ovviamente, di Matias Soulé, autore della rete decisiva del match e di una prova a 360° gradi. L'argentino non finisce più di stupire in questo 2025, che lo ha visto passare dall'essere una semplice comparsa nell'organico della Lupa ad un titolare fisso.

