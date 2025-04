Roma 19enne muore per fotografare murales

Roma, 19enne muore per fotografare murales proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Roma, 19enne muore per fotografare murales Leggi su Ildifforme.it L'incidente è accaduto nell'edificio dell'ex Molino Agostinelli. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza era in compagnia delle amiche quando sarebbe precipitata dal settimo pianoL'articoloperproviene da Il Difforme.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Precipita dal settimo piano di uno stabile abbandonato, muore una 19enne a Roma - Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere precipitata per sette piani in uno stabile abbandonato a Roma. È accaduto sabato pomeriggio all’interno dell’ex Molino Agostinelli, in via del Pescaccio, all’Aurelio, dove Carlotta era forse entrata con tre amiche per fotografare alcuni murales disegnati nella struttura abbandonata da oltre vent’anni. A parlarne l’edizione romana di Repubblica. Inutili i soccorsi per la ragazza. 🔗open.online

Tragico incidente a Roma. Travolta da un'auto, muore una 19enne - Una ragazza di 19 anni è morta investita da un’auto a Roma . E’ accaduto su via Laurentina, all’altezza del civico 865. Alla guida della macchina un uomo di 72 anni. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 🔗feedpress.me

Vuole fotografare i murales di un palazzo abbandonato, 19enne precipita dal settimo piano e muore - La ragazza, Carlotta C., era andata all'ex Molino Agostinelli con tre amiche per fare delle foto ai murales. È precipitata dal settimo piano ed è caduta in un silos, morendo sul colpo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Roma, 19enne precipita dal settimo piano e muore. Voleva fotografare murales da edificio abbandonato; Giù per 7 piani in stabile abbandonato, muore 19enne. A Roma, ragazza voleva fotografare murales con amiche; Roma - 19enne precipita dal settimo piano e muore, voleva fotografare i murales dell'ex molino; Roma - 19enne precipita dal settimo piano e muore, voleva fotografare i murales dell'ex molino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giù per 7 piani in stabile abbandonato, muore 19enne - E' morta a 19 anni dopo essere precipitata per sette piani in uno stabile abbandonato a Roma. E' accaduto sabato pomeriggio all'interno dell'ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio, all'Aurelio, ... 🔗ansa.it

Vuole fotografare i murales di un palazzo abbandonato, 19enne precipita dal settimo piano e muore - La ragazza, Carlotta C., era andata all’ex Molino Agostinelli con tre amiche per fare delle foto ai murales. È precipitata dal settimo piano ed è caduta in un silos, morendo sul colpo. 🔗fanpage.it

Giù per 7 piani in stabile abbandonato, muore 19enne. A Roma, ragazza voleva fotografare murales con amiche - Una giovane di 19 anni , Carlotta, è morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un edificio abbandonato a Roma , nel quartiere Aurelio . 🔗notizie.tiscali.it