Rogo sul pullman in sosta Paura all’autogrill in A1

SOMAGLIA (Lodi) Pullman in sosta prende fuoco, paura in autogrill. L'allarme è scattato poco dopo le 13 di ieri a Somaglia est, nel parcheggio dell'Autogrill, lungo l'Autostrada del Sole Milano- Napoli, in direzione nord. Per cause sconosciute, ma probabilmente autocombustione dovuta a un surriscaldamento, ha improvvisamente preso fuoco la parte posteriore di un pullman. Il mezzo era stato momentaneamente parcheggiato, durante la sosta, dal conducente che, poco dopo, si è trovato davanti l'amara scena. Fortunatamente in quel momento il mezzo era vuoto e quindi, a parte i danni, non ci sono stati feriti. È stato però necessario evacuare per mezz'ora l'autogrill, per il fumo, allontanare i mezzi e le persone presenti nelle vicinanze. E intanto sono arrivati i vigili del fuoco che, aggredendo le fiamme, hanno presto spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

