Rock & Roll Hall of Fame 2025 | dentro White Stripes e Cyndi Lauper fuori gli Oasis

2025 della Rock & Roll Hall of Fame, che da quasi 40 anni – la prima edizione risale al 1986 – celebra le eccellenze musicali di tutto il mondo. Fra le new entry spiccano indubbiamente The White Stripes, Joe Cocker e Cyndi Lauper, assieme ai Soundgarden, al duo hip-hop degli Outkast e al King of Twist Chubby Checker. Non mancheranno le polemiche tuttavia per alcune esclusioni piuttosto clamorose, tra cui quella degli Oasis, pronti a tornare live in estate, e di Mariah Carey, la regina del Natale con la sua intramontabile All I Want for Christmas Is You. Out anche Billy Idol, Joy DivisionNew Order e Phish. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 novembre al Peacock Thater di Los Angeles, in diretta mondiale su Disney+.Oasis (Foto Ansa).Rock & Roll Hall of Fame, chi sono le new entry«Ognuno degli artisti selezionati ha creato il proprio sound e il proprio stile, che hanno avuto un profondo impatto sulla cultura, contribuendo a cambiare per sempre la storia del Rock’n’Roll», ha spiegato John Sykes, presidente della Rock & Roll Hall of Fame, in una nota. Lettera43.it - Rock & Roll Hall of Fame 2025: dentro White Stripes e Cyndi Lauper, fuori gli Oasis Leggi su Lettera43.it Svelata ufficialmente la classedellaof, che da quasi 40 anni – la prima edizione risale al 1986 – celebra le eccellenze musicali di tutto il mondo. Fra le new entry spiccano indubbiamente The, Joe Cocker e, assieme ai Soundgarden, al duo hip-hop degli Outkast e al King of Twist Chubby Checker. Non mancheranno le polemiche tuttavia per alcune esclusioni piuttosto clamorose, tra cui quella degli, pronti a tornare live in estate, e di Mariah Carey, la regina del Natale con la sua intramontabile All I Want for Christmas Is You. Out anche Billy Idol, Joy DivisionNew Order e Phish. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 novembre al Peacock Thater di Los Angeles, in diretta mondiale su Disney+.(Foto Ansa).of, chi sono le new entry«Ognuno degli artisti selezionati ha creato il proprio sound e il proprio stile, che hanno avuto un profondo impatto sulla cultura, contribuendo a cambiare per sempre la storia del’n’», ha spiegato John Sykes, presidente dellaof, in una nota.

Cosa riportano altre fonti

Le più belle cover rock n' roll & blues degli anni 60-70 al Minas Tirith: sul palco gli "Euphorica" - Altro giro al Minas per gli Euphorica, che tornano con la loro proverbiale allegria, per un live esplosivo. La rock n' roll band proporrà un viaggio a ritroso dagli anni '60 agli '80, attraverso il repertorio più adrenalinico dei miti del rock: Led Zeppelin, Ac/Dc, Aerosmith, Queen, Blue Brothers... 🔗palermotoday.it

Dal palcoscenico della "Rock and Roll Hall of Fame" a quello di Romagna: il musicista Alessandro Cortini in concerto a Santarcangelo - Giovedì 27 febbraio (ore 21.00) il palco di C’Entro - Supercinema Santarcangelo ospiterà il concerto di Alessandro Cortini, uno dei più influenti e apprezzati musicisti italiani, celebre compositore e polistrumentista, già membro dei Nine Inch Nails e con una carriera solista ricca di successo. ... 🔗riminitoday.it

«Bacini e Rock & Roll a tutti»: Davide Toffolo sostiene Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 - «Sono Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e sono qui per sostenere la candidatura di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027». Il cantautore, chitarrista e fumettista pordenonese con queste parole sostiene la proposta “Pordenone 2027. Città che sorprende”, presentata al... 🔗pordenonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

KRAFTWERK tornano in Italia per due imperdibili date!; Toti e Tata, la reunione degli Oesais a ruba in pochi giorni. «Non siamo fratelli ma litughiamo come loro»; Harry Styles non ha paura di mostrare il petto sotto la giacca; Rock and Roll Hall of Fame: selezionata la classe 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rock and Roll Hall of Fame: selezionata la classe 2025 - 28 apr 2025 - Sono sette i nomi scelti. Si va da star degli anni ’60 a quelle dei primi anni ’10. Esclusi i Phish ... 🔗rockol.it

White Stripes e Soundgarden sono ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame - E se Meg White si facesse rivedere con Jack White alla cerimonia di ingresso? Gli Oasis non ce l’hanno fatta nemmeno nell’anno della reunion. Dentro anche Cyndi Lauper, Joe Cocker, OutKast ... 🔗rollingstone.it

Joe Cocker nella Rock and Roll Hall of Fame? Paul McCartney scrive ai giurati - «Vorrei suggerire il nome di Joe Cocker per l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame». Poi, il tributo: «Joe era un grand’uomo e un ottimo cantante, il cui stile unico ha reso ... 🔗msn.com