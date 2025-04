Rocco Hunt in concerto a Catania

Rocco Hunt annuncia nuove date del "Ragazzo di giù Tour 2025", che lo vedrà protagonista della prossima estate live.Il calendario vedrà due live dell'artista in Sicilia: venerdì 22 agosto 2025 a Catania, sul palco della Villa Bellini per la rassegna. Cataniatoday.it - Rocco Hunt in concerto a Catania Leggi su Cataniatoday.it A pochi giorni dall'uscita del nuovo album,annuncia nuove date del "Ragazzo di giù Tour 2025", che lo vedrà protagonista della prossima estate live.Il calendario vedrà due live dell'artista in Sicilia: venerdì 22 agosto 2025 a, sul palco della Villa Bellini per la rassegna.

