Rocambolesco inseguimento in A1 prima scappa per 10 km e poi a piedi ma viene preso

Proseguono da parte della Polizia di Stato di Frosinone i controlli ad autocarri e furgoni in transito sull' Autostrada A1 al fine di "scovare" delle vere e proprie bande dedite a furti in danno di ditte edili della provincia Nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di.

Rocambolesco inseguimento in A1, prima scappa per 10 km e poi a piedi ma viene preso - Proseguono da parte della Polizia di Stato di Frosinone i controlli ad autocarri e furgoni in transito sull’ Autostrada A1 al fine di “scovare” delle vere e proprie bande dedite a furti in danno di ditte edili della provincia Nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di... 🔗frosinonetoday.it

Ieri in Campania: inseguimento rocambolesco nel Sannio. Processo Alfieri spostato - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 24 aprile 2025. Avellino – Sono trascorsi 45 giorni dall’apertura della vertenza ArcelorMillal e l’Irpinia non vuole arrendersi. Questo pomeriggio a San Mango sul Calore Consiglio comunale straordinario voluto dal sindaco Teodoro Boccuzzi alla presenza di parlamentari, consiglieri regionali e parti sociali. (LEGGI QUI) Benevento – È iniziato come un normale controllo su strada, ma si è trasformato in un inseguimento rocambolesco tra le vie di Vitulano e Campoli del Monte Taburno. 🔗anteprima24.it

La prima vittoria da coach in A1 non si scorda mai: il ravennate Federico Chiavegatti può finalmente esultare - Buona la quarta. Federico Chiavegatti, giovane tecnico ravennate chiamato a guidare Il Bisonte Firenze nella Serie A1 di volley femminile, si è ritagliato una grande soddisfazione: ieri è infatti maturata la sua prima vittoria da allenatore nella massima categoria italiana, un risultato... 🔗ravennatoday.it

Pistola in auto, droga in casa: rocambolesco inseguimento prima dell’arresto - Al contrario, avrebbe effettuato una manovra repentina per fuggire. Ne è scaturito un inseguimento. L’alta velocità durante la corsa, tuttavia, ha fatto si che poco dopo perdesse il controllo del ... 🔗siracusaoggi.it

Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento - Una volta intercettato in auto insieme ad un connazionale, c’è stato un rocambolesco inseguimento terminato con la cattura dell’uomo. In manette è finito un tunisino già noto alle forze ... 🔗msn.com

Inseguimento da film tra le strade della Brianza: arrestato con droga, soldi e passamontagna - Un rocambolesco inseguimento nella notte del 3 aprile ha portato all’arresto di un 28enne di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗mbnews.it