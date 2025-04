Roberto Saviano e la morte di zia Lalla | Era la mia seconda madre

Roberto Saviano ricorda sua zia Lalla, ovvero Silvana. In un articolo sul Corriere della Sera dice che lei «non si era sposata e aveva insieme a sua sorella — mia madre — scelto di accudirmi. Aveva quindi scelto me e mio fratello come figli: non le eravamo capitati. Tutto ciò che sono porta la sua traccia, tutto ciò che non sarò mai più è segnato dalla sua assenza». L'autore di Gomorra dice che Silvana lo ha svegliato al mattino, lo ha accompagnato a scuola e gli ha insegnato come tenere forchetta e coltello. E ancora: «Mi ha rimpinzato di frullati, mi ha lavato e disinfettato le sbucciature; mi ha insegnato a rompere le uova di cioccolato con un pugno. Abbiamo costruito imperi di Lego, collezionato insieme le squadre di Subbuteo».Rigore e principiSoprattutto, dice Saviano, zia Lalla gli ha insegnato i suoi principi: «Un'etica rigorosa, a volte severa, ma che non voleva imporre a nessuno.

