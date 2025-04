Roberto Bolle su Rai1 con Viva la danza | in tv anche le stelle della Scala di Milano

Milano, 28 aprile 2025 – Domani appuntamento con "Viva la danza”, lo spettacolo-evento ideato da Roberto Bolle, in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1, in occasione della Giornata Mondiale della danza. Protagonista il talento purissimo e l'eleganza regale del più grande ballerino italiano che dialoga con la sapienza artistica di Caravaggio, ma anche con il fascino immortale di Venezia. Fortemente voluto dalla Rai e dal Ministero della Cultura, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, Viva la danza non è soltanto un gran gala in cui alcuni dei ballerini più talentuosi a livello internazionale si esibiranno accanto a Bolle, ma è soprattutto un appassionante incontro tra arti diverse. Roberto Bolle, durante la conferenza stampa di presentazione di 'Viva la danza', lo spettacolo-evento ideato da Roberto Bolle, in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1, in occasione della Giornata Mondiale della danza, Roma 28 aprile 2025. Ilgiorno.it - Roberto Bolle su Rai1 con Viva la danza: in tv anche le stelle della Scala di Milano Leggi su Ilgiorno.it , 28 aprile 2025 – Domani appuntamento con "la”, lo spettacolo-evento ideato da, in onda il 29 aprile in prima serata su, in occasioneGiornata Mondiale. Protagonista il talento purissimo e l'eleganza regale del più grande ballerino italiano che dialoga con la sapienza artistica di Caravaggio, macon il fascino immortale di Venezia. Fortemente voluto dalla Rai e dal MinisteroCultura, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artesrl,lanon è soltanto un gran gala in cui alcuni dei ballerini più talentuosi a livello internazionale si esibiranno accanto a, ma è soprattutto un appassionante incontro tra arti diverse., durante la conferenza stampa di presentazione di 'la', lo spettacolo-evento ideato da, in onda il 29 aprile in prima serata su, in occasioneGiornata Mondiale, Roma 28 aprile 2025.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roberto Bolle compie 50 anni e torna in tv con “Viva la Danza” - ROMA (ITALPRESS) – Roberto Bolle compie 50 anni e, per l’occasione, si regala il ritorno su Rai1 con il suo programma “Viva la Danza”, il gran gala di ballo che lo vedrà, tra l’altro, esibirsi nelle sale vuote di Palazzo Barberini a Roma (dove è in corso la mostra dedicata al grande artista), al Teatro La Fenice a Venezia e a Verona. Il programma andrà in onda il 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, un mese dopo il compleanno che Bolle festeggerà il 26 marzo, giorno in cui è nato a Casale Monferrato nel 1975. 🔗unlimitednews.it

Viva la Danza, Roberto Bolle balla a notte fonda tra i dipinti di Caravaggio - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, martedì 29 aprile si rinnoverà in prima serata su Rai 1 Viva la Danza, lo spettacolo con protagonista Roberto Bolle per celebrare l’arte della danza in Italia. Al centro della seconda edizione ci sarà Caravaggio. Bolle – anticipa Ansa – danza tra ben 22 dipinti del pittore milanese raccolti in una mostra unica a Palazzo Barberini in Roma. Sono i ‘primi passi’ di Viva la Danza 2025, mossi a notte fonda, in un museo vuoto e dunque ancor più magico. 🔗davidemaggio.it

Viva la Danza con Roberto Bolle: conduttori, anticipazioni e quando in tv - Roberto Bolle torna a esibirsi in tv in ‘Viva la Danza‘. In occasione della “Giornata Internazionale della Danza”, il ballerino è il protagonista di un grande evento dedicato all’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv. Viva la Danza con Roberto Bolle: conduttori e quando in tv Lunedì 29 aprile 2025 si celebra la “Giornata Internazionale della Danza”, promossa dal Comitato Internazionale della Danza all’interno dell’Istituto Internazionale del Teatro dell’UNESCO. 🔗superguidatv.it

Su questo argomento da altre fonti

Roberto Bolle in Viva la danza; Roberto Bolle su Rai1 con Viva la danza: in tv anche le stelle della Scala di Milano; Viva la danza: l'omaggio di Roberto Bolle su Rai1; Roberto Bolle presenta la nuova edizione di Viva la danza: «Grazie al ballo ho vissuto emozioni mai provate prima. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roberto Bolle su Rai1 con Viva la danza: in tv anche le stelle della Scala di Milano - Tra i danzatori ospiti di questa edizione dello spettacolo-evento anche Nicoletta Manni, Martina Arduino e Timofej Andrjashenko: "È importante che i valori della danza, il lavoro, l'impegno, il sudore ... 🔗ilgiorno.it

Roberto Bolle presenta la nuova edizione di Viva la danza : «Grazie al ballo ho vissuto emozioni mai provate prima» - In occasione della Giornata Mondiale della Danza, il 29 aprile torna su Rai 1 il programma che coniuga arte, intrattenimento, ironia e musica. Con Serena Rossi alla conduzione ... 🔗vanityfair.it

Roberto Bolle: “Che emozione danzare accanto ai quadri di Caravaggio” - Roberto Bolle e Caravaggio, e poi il fascino di Venezia, tra calli, ponti e campielli. L’esibizione insieme al Cirque du Soleil si snoda tra piazza San Marco, il Teatro La Fenice, Palazzo Ducale e Cà ... 🔗repubblica.it