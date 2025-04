Roberto Bolle | porto la danza in luoghi di una bellezza speciale

danza, il 29 aprile, Roberto Bolle torna a incantare il grande pubblico con la seconda edizione di "Viva la danza" in prima serata su Rai1. Uno spettacolo ideato dall'Étoile, con il sostegno del Ministero della Cultura, nella cui sede è stato presentato a Roma, e in collaborazione con la Rai, che va oltre i confini del palcoscenico, per portare la danza, celebrandola, in alcuni dei luoghi italiani più belli: da Venezia, con la danza tra i ponti e le calli, al Teatro La Fenice, a Palazzo Ducale e Ca' d'Oro, alla mostra su Caravaggio a Palazzo Barberini a Roma, dove pittura e movimento elegante diventano un tutt'uno. Roberto Bolle:"Sono tutti luoghi di staordinaria bellezza, forse danzare davanti ai Caravaggio e il cortile di Palazzo Ducale sono stati i luoghi che mi hanno lasciato un segno ancora più potente, però unire la danza con questa meraviglia del luogo è qualcosa di veramente speciale, lo è stato per noi artisti e spero anche per il pubblico". Quotidiano.net - Roberto Bolle: porto la danza in luoghi di una bellezza speciale Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 apr. (askanews) - Nella Giornata Mondiale della, il 29 aprile,torna a incantare il grande pubblico con la seconda edizione di "Viva la" in prima serata su Rai1. Uno spettacolo ideato dall'Étoile, con il sostegno del Ministero della Cultura, nella cui sede è stato presentato a Roma, e in collaborazione con la Rai, che va oltre i confini del palcoscenico, per portare la, celebrandola, in alcuni deiitaliani più belli: da Venezia, con latra i ponti e le calli, al Teatro La Fenice, a Palazzo Ducale e Ca' d'Oro, alla mostra su Caravaggio a Palazzo Barberini a Roma, dove pittura e movimento elegante diventano un tutt'uno.:"Sono tuttidi staordinaria, forsere davanti ai Caravaggio e il cortile di Palazzo Ducale sono stati iche mi hanno lasciato un segno ancora più potente, però unire lacon questa meraviglia del luogo è qualcosa di veramente, lo è stato per noi artisti e spero anche per il pubblico".

