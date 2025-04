Roberto Bolle | Porto la danza in luoghi di una bellezza speciale

danza, torna in prima serata su Rai1 torna ‘Viva la danza’, l’evento voluto da Rai e dal ministero della Cultura, ideato da Roberto Bolle e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl. Ci sono grandi interpreti e il racconto si arricchisce di alcune performance realizzate in luoghi d’arte trasformati in inediti palcoscenici. “Quello che abbiamo realizzato quest’anno grazie al sostegno del MiC va in perfetta continuità con quello che ho sempre creduto fosse importante nella mia storia professionale: ovvero portare la danza fuori dai teatri e di abbinarla a luoghi straordinariamente belli, per dare maggiore valore alla danza e far vivere questi luoghi di un’energia speciale”, ha dichiarato l’etoile. Lapresse.it - Roberto Bolle: “Porto la danza in luoghi di una bellezza speciale” Leggi su Lapresse.it Il 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della, torna in prima serata su Rai1 torna ‘Viva la’, l’evento voluto da Rai e dal ministero della Cultura, ideato dae prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artesrl. Ci sono grandi interpreti e il racconto si arricchisce di alcune performance realizzate ind’arte trasformati in inediti palcoscenici. “Quello che abbiamo realizzato quest’anno grazie al sostegno del MiC va in perfetta continuità con quello che ho sempre creduto fosse importante nella mia storia professionale: ovvero portare lafuori dai teatri e di abbinarla astraordinariamente belli, per dare maggiore valore allae far vivere questidi un’energia”, ha dichiarato l’etoile.

