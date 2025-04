Roberto Bolle danza con Caravaggio in luoghi arte e bellezza

danza valica i confini del palco e viaggia nei luoghi di arte e bellezza che rendono il nostro paese unico. In occasione della Giornata Mondiale della danza, il 29 aprile, in prima serata su Rai1 torna ‘Viva la danza’, l’evento voluto da Rai e dal ministero della Cultura, ideato da Roberto Bolle e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e artedanza srl. Ci sono grandi interpreti e il racconto si arricchisce di alcune performance realizzate in luoghi d’arte trasformati in inediti palcoscenici. In primis la mostra straordinaria dedicata a Caravaggio di Palazzo Barberini a Roma – allestita in occasione del Giubileo 2025 – che raccoglie ben 24 dipinti del pittore, artista tra i più importanti dell’intera umanità. Qui Bolle danzerà un passo a due – insieme con il primo ballerino del Teatro alla Scala, Timofej Andrjashenko – tratto dall’opera ‘Caravaggio’ di Mauro Bigonzetti che per la prima volta debutterà quest’anno al Teatro del Maggio Fiorentino a Firenze (dal 9 all’11 maggio) e poi a Milano al Teatro degli Arcimboldi (dal 15 al 21 maggio). Lapresse.it - Roberto Bolle danza con Caravaggio in luoghi arte e bellezza Leggi su Lapresse.it Lavalica i confini del palco e viaggia neidiche rendono il nostro paese unico. In occasione della Giornata Mondiale della, il 29 aprile, in prima serata su Rai1 torna ‘Viva la’, l’evento voluto da Rai e dal ministero della Cultura, ideato dae prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi esrl. Ci sono grandi interpreti e il racconto si arricchisce di alcune performance realizzate ind’trasformati in inediti palcoscenici. In primis la mostra straordinaria dedicata adi Palazzo Barberini a Roma – allestita in occasione del Giubileo 2025 – che raccoglie ben 24 dipinti del pittore, artista tra i più importanti dell’intera umanità. Quidanzerà un passo a due – insieme con il primo ballerino del Teatro alla Scala, Timofej Andrjashenko – tratto dall’opera ‘’ di Mauro Bigonzetti che per la prima volta debutterà quest’anno al Teatro del Maggio Fiorentino a Firenze (dal 9 all’11 maggio) e poi a Milano al Teatro degli Arcimboldi (dal 15 al 21 maggio).

