Rivoluzione a scuola | così cambiano i compiti a casa e le verifiche in classe

Ilgiornale.it - Rivoluzione a scuola: così cambiano i compiti a casa e le verifiche in classe Leggi su Ilgiornale.it Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato una circolare con nuove linee guida. E il diario diventa "obbligatorio"

Scuola, Harry Potter e Stephen King alle medie, latino e studio a memoria: così cambiano i programmi - La riforma dei programmi scolastici per la scuola d'infanzia, le elementari e le scuole medie, si arricchisce di nuovi dettagli. La Commissione incaricata dal ministero ha completato la bozza di documento con le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Si conferma lo studio del latino alle medie e la valorizzazione dello studio a memoria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lavori a scuola senza determina, Simonelli e Mastroianni: “Così si calpesta la legalità” - Tempo di lettura: 2 minutiLavori pubblici eseguiti senza alcun atto di affidamento, suddivisione artificiosa degli importi per eludere la normativa, determine firmate a posteriori: è questo il quadro che emerge dalla denuncia dei consiglieri comunali di opposizione Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni, che accendono i riflettori sui recenti interventi presso i servizi igienici del plesso scolastico di Via IV Novembre. 🔗anteprima24.it

"Ma a scuola mai?". Fango su Federcia Nargi, lei spiana tutti così dopo questa foto | Guarda - Federica Nargi non si lascia intimidire dagli haters e, di fronte alle critiche, risponde a tono. Accade nei giorni in cui l'ex Velina si trova a Santo Domingo con la famiglia: il compagno Alessandro Matri e le loro bambine Sofia e Beatrice. Proprio su queste ultime due si sono scatenati gli utenti del web. Tante le foto che li vedono divertirsi al mare. Eppure la domanda è sorta spontanea: perché i figli dei vip possono permettersi di assentarsi da scuola per così tanti giorni? "Ma a scuola non ci vanno mai?". 🔗liberoquotidiano.it

