Metropolitanmagazine.it - Rivelazioni hot di Sabrina Impacciatore a Belve: “Per molti anni ho pensato di essere un maschio”

Martedì 29 aprile su Rai 2 parte la nuova stagione di, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Come da tradizione il programma è registrato e alcuni passaggi delle diverse interviste vengono anticipati attraverso i social (e non solo) per stuzzicare la curiosità degli spettatori. Così sono già uscite alcune dichiarazioni diche, con la sua solita dose di ironia, ha risposto alle domande della conduttrice. Asvela lati inediti della sua vita: droghe, identità di genere e amori segretiha avuto un’esplosione di popolarità mondiale grazie alla partecipazione nella seconda stagione della serie tv The White Lotus che era ambientata in un resort in Sicilia. Non solo è stata nominata per il ruolo agli Emmy ma ha iniziato a lavorare anche in diverse produzioni americane.