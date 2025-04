Ritrovato nell' ospedale di Pescara l' uomo di 83 anni scomparso da Sant' Egidio alla Vibrata

anni originario di Sant'Egidio alla Vibrata, cercato da giorni, la cui scomparsa è stata denunciata dai familiari, ai carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata, lo scorso venerdì, è stato Ritrovato, come riporta l'agenzia LaPresse.Iscriviti per leggere i. Ilpescara.it - Ritrovato nell'ospedale di Pescara l'uomo di 83 anni scomparso da Sant'Egidio alla Vibrata Leggi su Ilpescara.it Aldo Di Matteo, il pensionato di 83originario di, cercato da giorni, la cui scomparsa è stata denunciata dai familiari, ai carabinieri di, lo scorso venerdì, è stato, come riporta l'agenzia LaPresse.Iscriviti per leggere i.

Ritrovato a Pescara Aldo Di Matteo, l’anziano scomparso da Sant’Egidio alla Vibrata - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Aldo Di Matteo, il pensionato di 83 anni di Sant’Egidio alla Vibrata di cui non si avevano notizie da giorni. L’uomo era stato denunciato come scomparso ... 🔗lanuovariviera.it

Scomparso da venerdì, ma era ricoverato in ospedale: trovato l’83enne Aldo Di Matteo - Pescara. È stato ritrovato Aldo Di Matteo, il pensionato di 83 anni di Sant’Egidio alla Vibrata, la cui scomparsa era ... 🔗abruzzolive.it

Pensionato di sant’Egidio alla vibrata ritrovato a pescara dopo giorni di assenza - La scomparsa di Aldo Di Matteo, 83 anni di Sant’Egidio alla Vibrata, si è conclusa con il ritrovamento in ospedale a Pescara grazie all’intervento dei carabinieri e alla collaborazione della comunità. 🔗gaeta.it