Ritrovarsi a Tokyo | recensione del film con Romain Duris

Esce nelle sale italiane il 30 aprile Ritrovarsi a Tokyo (qui il trailer), il nuovo film di Guillaume Senez, interpretato da un intenso Romain Duris. Dopo il successo di Our Struggles, Senez e Duris tornano a collaborare per raccontare una storia diametralmente opposta: non più un padre costretto a occuparsi dei figli inaspettatamente, ma un padre che lotta disperatamente per rivedere una figlia da cui è stato separato contro la sua volontà. Presentato come evento di chiusura del Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese, Ritrovarsi a Tokyo è un'opera profonda e toccante, che getta uno sguardo inedito sulla dolorosa questione della custodia dei minori in Giappone.La trama di Ritrovarsi a Tokyo: un padre ai marginiIl protagonista Jay (Romain Duris), francese trapiantato a Tokyo, vive ai margini della società giapponese lavorando come autista per un servizio di auto private.

