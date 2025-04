Ritiro Sara Gama l’emozionante lettera d’addio | La Juve ha realizzato i miei sogni Lascio il calcio giocato con questo messaggio

Ritiro Sara Gama, l’emozionante lettera d’addio al calcio giocato: cosa ha scritto la capitana della Juventus WomenSara Gama dice addio al calcio giocato: è ufficiale il Ritiro della capitana della Juventus Women. Dopo l’ultimo Scudetto conquistato con il club bianconero, la calciatrice ha annunciato la sua decisione attraverso la seguente lettera.lettera Gama – «Tutto è iniziato a Trieste.Un pallone, i primi calci tirati senza pensarci troppo nel mio quartiere o sul lungomare di Barcola.La prima squadra con gli amici di sempre, lo Zaule e poi la Polisportiva San Marco, la prima interamente femminile, un campo in mezzo alle acque del Villaggio.Un pallone che mi ha portata a Tavagnacco e Chiasiellis, fuori casa ma pur sempre nelle terre friulane.E poi molto più lontano: Los Angeles, calcio americano, avanguardia del femminile. Juventusnews24.com - Ritiro Sara Gama, l’emozionante lettera d’addio: «La Juve ha realizzato i miei sogni. Lascio il calcio giocato con questo messaggio» Leggi su Juventusnews24.com al: cosa ha scritto la capitana dellantus Womendice addio al: è ufficiale ildella capitana dellantus Women. Dopo l’ultimo Scudetto conquistato con il club bianconero, la calciatrice ha annunciato la sua decisione attraverso la seguente– «Tutto è iniziato a Trieste.Un pallone, i primi calci tirati senza pensarci troppo nel mio quartiere o sul lungomare di Barcola.La prima squadra con gli amici di sempre, lo Zaule e poi la Polisportiva San Marco, la prima interamente femminile, un campo in mezzo alle acque del Villaggio.Un pallone che mi ha portata a Tavagnacco e Chiasiellis, fuori casa ma pur sempre nelle terre friulane.E poi molto più lontano: Los Angeles,americano, avanguardia del femminile.

