Ritirati 25 milioni di piatti e bicchieri di plastica a Palermo importatore accusato di tentata frode

Palermo hanno ritirato dal mercato 2,5 milioni di prodotti, tra piatti e bicchieri di plastica: importatore accusato di frode in commercio Notizie.virgilio.it - Ritirati 2,5 milioni di piatti e bicchieri di plastica a Palermo, importatore accusato di tentata frode Leggi su Notizie.virgilio.it I finanzieri dihanno ritirato dal mercato 2,5di prodotti, tradidiin commercio

