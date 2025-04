Riti e turismo pasquale pronti al salto europeo Gemellaggio nel segno della devozione

Riti della Settimana Santa e del ponte pasquale hanno confermato ancora una volta la grande attrattività della città di Gallipoli, letteralmente invasa da turisti e visitatori e dalla partecipazione sentita della comunità locale.

Palermo traina il turismo pasquale, la Sicilia quarta in Italia per presenze: ma salgono i prezzi degli alberghi - La Sicilia si conferma tra le regine del turismo pasquale del 2025, con circa 1,8 milioni di presenze registrate, secondo i dati del Centro studi di Conflavoro. Tra le destinazioni più amate spicca Palermo, che si distingue non solo per l’affluenza, ma anche per la capacità di coniugare... 🔗palermotoday.it

Turismo: oltre nove miliardi di euro dal ponte pasquale, 20 milioni in viaggio - Oltre nove miliardi di euro. A tanto ammonta il giro d'affari turistico generato dal lungo ponte pasquale che parte dal sabato santo 19 aprile e arriva a inglobare il 25 aprile e il 1 maggio, concludendosi domenica 4 maggio. Lo prevede una indagine condotta da Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. Né i vacanzieri italiani né quelli stranieri sembrano preoccuparsi eccessivamente delle previsioni atmosferiche. 🔗quotidiano.net

