Risultati Serie A, un super Pedro salva la Lazio con una doppietta, Pavoletti e Deiola regalano tre punti al Cagliari che vince lo scontro salvezza con il Verona: la classifica aggiornata e cosa cambia per l’InterFinisce qui la trentaquattresima giornata di Serie A. All’Olimpico di Roma finisce 2-2 tra Lazio e Parma, con le doppiette di Ondrejka e Pedro, mentre al Bentegodi il Cagliari si aggiudica il match salvezza contro il Verona vincendo 2-0 con le reti siglate da due uomini simbolo dei rossoblù, Pavoletti e Deiola. Di seguito, la classifica di Serie A aggiornata. La classifica aggiornataNapoli 74 (34)Inter 71 punti (34 partite giocate)Atalanta 65 (34)Juventus 62 (34)Bologna 61 (34)Roma 60 (34)Lazio 60 (34)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)Torino 43 (33)Como 42 (34)Udinese 41 (34)Genoa 39 (34)Verona 32 (33)Parma 31 (33)Cagliari 30 (33)Lecce 27 (34)Venezia 25 (34)Empoli 25 (34)Monza 15 (34)Domenica 27 aprileComo-Genoa 1-0 (59’ Strefezza)Venezia-Milan 0-2 (5’ Puliši?, 96’ Giménez)Fiorentina-Empoli 2-1 (7’ Adli, 25’ Mandragora, 57’ Fazzini)Inter-Roma 0-1 (22’ Soule)Juventus-Monza 2-0 (11’ Gonzalez, 33’ Kolo Muani)Atalanta-Lecce 1-1 (29’ Karlsson su rig. Internews24.com - Risultati Serie A, Pedro salva la Lazio che agguanta il pari con il Parma, il Cagliari vince lo scontro salvezza con il Verona: la classifica aggiornata Leggi su Internews24.com A, un superlacon una doppietta, Pavoletti e Deiola regalano tre punti alchelocon il: lae cosa cambia per l’InterFinisce qui la trentaquattresima giornata diA. All’Olimpico di Roma finisce 2-2 tra, con le doppiette di Ondrejka e, mentre al Bentegodi ilsi aggiudica il matchcontro ilndo 2-0 con le reti siglate da due uomini simbolo dei rossoblù, Pavoletti e Deiola. Di seguito, ladi. LaNapoli 74 (34)Inter 71 punti (34 partite giocate)Atalanta 65 (34)Juventus 62 (34)Bologna 61 (34)Roma 60 (34)60 (34)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)Torino 43 (33)Como 42 (34)Udinese 41 (34)Genoa 39 (34)32 (33)31 (33)30 (33)Lecce 27 (34)Venezia 25 (34)Empoli 25 (34)Monza 15 (34)Domenica 27 aprileComo-Genoa 1-0 (59’ Strefezza)Venezia-Milan 0-2 (5’ Puliši?, 96’ Giménez)Fiorentina-Empoli 2-1 (7’ Adli, 25’ Mandragora, 57’ Fazzini)Inter-Roma 0-1 (22’ Soule)Juventus-Monza 2-0 (11’ Gonzalez, 33’ Kolo Muani)Atalanta-Lecce 1-1 (29’ Karlsson su rig.

