Risultati Serie A il Parma strappa un punto contro la Lazio | il Cagliari vince lo scontro salvezza

Risultati Serie A, il Parma strappa un punto all’Olimpico contro la Lazio: il Cagliari vince lo scontro salvezza: il resoconto della sfidaSono terminati i due posticipi di Serie A tra Lazio-Parma e Verona-Cagliari. Il match dell’Olimpico è terminato 2-2 con i crociati che hanno pareggiato con un’altra big dopo la vittoria contro la Juve. Il Verona ha perso contro il Cagliari per 2-0 nello scontro importante per la lotta salvezza.La Juve ha seguito con attenzione il match dei biancocelesti e, grazie a questo risultato, rimane al quarto posto con i biancocelesti che rimangono a meno 2 dai bianconeri. .com Juventusnews24.com - Risultati Serie A, il Parma strappa un punto contro la Lazio: il Cagliari vince lo scontro salvezza Leggi su Juventusnews24.com A, ilunall’Olimpicola: illo s: il resoconto della sfidaSono terminati i due posticipi diA trae Verona-. Il match dell’Olimpico è terminato 2-2 con i crociati che hanno pareggiato con un’altra big dopo la vittoriala Juve. Il Verona ha persoilper 2-0 nello simportante per la lotta.La Juve ha seguito con attenzione il match dei biancocelesti e, grazie a questo risultato, rimane al quarto posto con i biancocelesti che rimangono a meno 2 dai bianconeri. .com

Approfondimenti da altre fonti

Verona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata - di RedazioneVerona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata dopo il match appena terminato Termina qui Verona Parma, gara delle 18:30 di questa 30a giornata di Serie A. Match del Bentegodi che si chiude con il risultato di 0-0. Un punto a testa quindi per le squadre di Zanetti e dell’ex Inter, Chivu, che si dividono il bottino e provano a muovere la loro classifica. 🔗internews24.com

Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio - di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Toro. Cosa è successo nelle sfide in programma oggi pomeriggio Sono terminate le due sfide di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Como ha pareggiato in casa contro il Venezia: al vantaggio iniziale di Ikoné ha risposto il rigore trasformato da Gytkjaer all’ultimo istante. Nell’altra sfida il Parma va sotto due volte contro il Torino ma lo raggiunge sempre. 🔗juventusnews24.com

Risultati Serie A, doppio pareggio in Parma Torino e Como Venezia: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter - di RedazioneRisultati Serie A, doppio pareggio in Parma Torino e Como Venezia: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 28° turno Terminano qui le sfide delle ore 15:00 in Serie A, ecco i risultati di Como Venezia e di Parma Torino. La sfida del Senigallia termina sull’1 a 1: alla rete di Ikone risponde Gytkjaer che trasforma dal dischetto nei minuti di recupero. 2 a 2 al Tardini: sblocca la gara Elmas. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Risultati Serie A, il Parma batte la Lazio: la sintesi; Serie A: Como-Venezia 1-1, Parma-Torino 2-2, Lecce.Milan 2-3, Inter-Monza 3-2; Serie A, il Parma strappa un pari importante con l'Inter: Bernabé e Ondrejka riacciuffano i nerazzurri; Il Parma scopre Pellegrino. La doppietta dell'argentino rimonta due volte il Toro: finisce 2-2. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lazio-Parma diretta: segui la gara di Serie A di oggi - Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su Sky Sport e DAZN. L'app DAZN è possibile attivarla su ogni comune smart tv nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori ... 🔗msn.com

Il Parma strappa un punto anche alla Fiorentina: finisce 0-0 al Franchi - Termina 0-0 al Franchi la sfida delle 15 valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Parma. Comincia meglio il Parma, che flirta un paio di volte col gol già nei dieci minuti ... 🔗tuttonapoli.net

Risultati Serie A, classifica/ La Juventus cade a Parma! Diretta gol live score (23 aprile 2025) - Al via delle partite per i risultati Serie A ... sul campo di un Parma che però a sua volta ha grande bisogno di punti per la classifica di Serie A, ovviamente nel caso degli emiliani pensando ... 🔗ilsussidiario.net