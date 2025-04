Rissa e aggressioni alla Macchia Gialla | indaga la Polizia vittime e testimoni invitati a recarsi in Questura

Questura di Foggia invita le persone che hanno assistito alla Rissa tra minori avvenuta la sera del 22 aprile al 'Parco Pantanella' di Foggia e alla coppi che ha denunciato di essere stata aggredita mentre il giorno di Pasqua si stava recando a messa presso la Chiesa Sant'Antonio di via.

Baby-gang ancora in azione in 'Macchia Gialla': minacce, sputi e coltellini al 'Pantanella' - Ancora baby-gang in azione in zona Macchia Gialla: a seguito della denuncia pubblicata ieri, 21 aprile, su queste colonne, continuano a pervenire alla nostra testata denunce relative alla comitiva di baby-bulli - verosimilmente sempre la stessa, che continua a infastidire e minacciare adulti e... 🔗foggiatoday.it

Incidente in zona Macchia Gialla, auto si ribalta: tre feriti in ospedale - Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra viale Lussemburgo e viale Francia, in zona Macchia Gialla a Foggia. Due i veicoli coinvolti nell’impatto. Un’auto si è ribaltata. Ancora da chiarire la dinamica. Sono tre le donne ferite nel sinistro, trasportate in ospedale. Le loro... 🔗foggiatoday.it

I 'maranza' della Macchia Gialla: attaccano briga, minacciano i passanti e alzano le mani - Senza tema di smentita, alla Macchia Gialla di Foggia c'è una baby-gang che agisce indisturbata, alla luce del sole, terrorizza e minaccia passanti e residenti. Nel mirino del gruppetto di bulli ci sono finiti coppie, anziani, ragazzi e bambini. Non fanno distinzione. Insulti e sputi, ma anche... 🔗foggiatoday.it

