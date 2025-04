Rischio sismico riunione in prefettura | esame congiunto su tematiche di Protezione civile

prefettura di Reggio Calabria, una riunione, presieduta dalla prefetta Clara Vaccaro, per un esame congiunto di alcune tematiche di Protezione civile, più che mai attuali alla luce del recente evento sismico, verificatosi lo scorso 16 aprile. 🔗 Reggiotoday.it - Rischio sismico, riunione in prefettura: esame congiunto su tematiche di Protezione civile Oggi si è tenuta presso il Salone degli stemmi delladi Reggio Calabria, una, presieduta dalla prefetta Clara Vaccaro, per undi alcunedi, più che mai attuali alla luce del recente evento, verificatosi lo scorso 16 aprile. 🔗 Reggiotoday.it

