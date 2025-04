Ripristinato il 50% dell' approvvigionamento elettrico in Spagna dopo blackout

dell'approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato Ripristinato. In pratica in tutte le comunità autonome. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, questa sera dal Palazzo della Moncloa in un secondo aggiornamento dopo il blackout.Sanchez ha informato che, secondo Rete Elettrica, alle 12,33 si è registrata una caduta di 15 KWora in cinque secondi, in pratica l'equivalente del 60% della domanda elettrica nazionale in quel momento. Una caduta di tensione molto importante in una manciata di secondi, che ha provocato il collasso del sistema elettrico fino al punto "zero" di erogazione. Quotidiano.net - Ripristinato il 50% dell'approvvigionamento elettrico in Spagna dopo blackout Leggi su Quotidiano.net Almeno il 50%del territorio nazionale è stato. In pratica in tutte le comunità autonome. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, questa sera dal Palazzoa Moncloa in un secondo aggiornamentoil.Sanchez ha informato che, secondo Rete Elettrica, alle 12,33 si è registrata una caduta di 15 KWora in cinque secondi, in pratica l'equivalente del 60%a domanda elettrica nazionale in quel momento. Una caduta di tensione molto importante in una manciata di secondi, che ha provocato il collasso del sistemafino al punto "zero" di erogazione.

