Riposto la ditta non rimuove le erbacce | dal comune 25mila euro di penale per inadempienza

25mila euro l’importo delle penali applicate dal comune di Riposto all’Impregico, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, per inadempienze legate all’esecuzione parziale e ritardata degli interventi di scerbatura previsti dal capitolato d’appalto. Il provvedimento. Cataniatoday.it - Riposto, la ditta non rimuove le erbacce: dal comune 25mila euro di penale per inadempienza Leggi su Cataniatoday.it È pari al’importo delle penali applicate daldiall’Impregico, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, per inadempienze legate all’esecuzione parziale e ritardata degli interventi di scerbatura previsti dal capitolato d’appalto. Il provvedimento.

