Ripi in scena Cascando

Cascando"Bisogna mettere un punto.Bisogna che le cose finiscano.Si chiama coraggio."scritto e diretto da Pietro Dattolacon Flavia Germana de LipsisPremio alla recitazione Festival DOIT 2022 – IV edizionePremio alla drammaturgia Words Beyond 2024 (Hangar Teatri)".

