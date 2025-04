Rinnovo Gatti Juve il difensore bianconero esce allo scoperto | Vi svelo la mia posizione sul futuro

Federico Gatti, difensore della Juve, ha parlato a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano. Ecco le parole del difensore bianconero sul Rinnovo.

Rinnovo – «Paradossalmente questa è stata la mia miglior stagione, personalmente. Sul futuro io sono di Torino e giocare per la squadra della mia città è la cosa più bella che potessi chiedere».

