Rinnovo del contratto in Cnh braccia incrociate per quattro ore a fine turno

quattro ore di astensione dal lavoro nello stabilimento Cnh di Lecce. A proclamare lo sciopero è la Fiom Cgil. L'obiettivo è rivendicare, oltre ad un nuovo modello di relazioni sindacali, soprattutto l'aumento dei salari: "Le lavoratrici e i lavoratori di Cnh hanno il diritto ad avere le.

Rinnovo del contratto, in Cnh braccia incrociate per quattro ore a fine turno - LECCE – Quattro ore di astensione dal lavoro nello stabilimento Cnh di Lecce. A proclamare lo sciopero è la Fiom Cgil. L’obiettivo è rivendicare, oltre ad un nuovo modello di relazioni sindacali, soprattutto l’aumento dei salari: “Le lavoratrici e i lavoratori di Cnh hanno il diritto ad avere le... 🔗lecceprima.it

I metalmeccanici incrociano le braccia per il rinnovo del contratto: "In alcune aziende adesione del 90%" - si è svolto oggi, venerdì 28 marzo, lo sciopero dei metalmeccanici: i lavoratori delle fabbriche metalmeccaniche della provincia Forlì-Cesena hanno partecipato allo sciopero indetto a livello nazionale da Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil. "I numeri dell’adesione allo sciopero parlano chiaro anche... 🔗cesenatoday.it

Mancato rinnovo del contratto metalmeccanici: incrocia le braccia il 95% dei lavoratori - Nuova giornata di scioperi territoriali indetti da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per ottenere la riapertura delle trattative del tavolo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico. Giovedì mattina, a Faenza, c'è stato un presidio di fronte alla sede della Iemca... 🔗ravennatoday.it

Rinnovo del contratto, in Cnh braccia incrociate per quattro ore a fine turno - Fiom Cgil: “Il Contratto collettivo specifico di lavoro vigente in Stellantis non tutela i lavoratori dall’inflazione”. Martedì di protesta anche nello stabilimento nella zona industriale di Lecce ... 🔗lecceprima.it

I metalmeccanici incrociano le braccia, Fiom Cgil: “Contratto scaduto nel 2024” - Grosseto. Uno sciopero di 8 ore spacchettato in quattro giorni lavorativi – 18, 24, 28 e 30 aprile – per costringere le associazioni datoriali a discutere del rinnovo del contratto dei ... 🔗grossetonotizie.com

Braccia incrociate pure alla Smeg e Argo Tractors - Non si fermano gli scioperi dei metalmeccanici che chiedono il rinnovo del contratto nazionale. Ieri braccia incrociate a sorpresa – dopo la lunga scia di flash mob di questi mesi – anche ... 🔗msn.com