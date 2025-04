' Riflessioni oltre lo specchio' mostra e incontro sulla prevenzione dei disturbi alimentari

disturbi del Comportamento Alimentare sono sempre più diffusi tra i giovani e l’età di insorgenza si sta sempre più abbassando. Attraverso il Disturbo Alimentare i giovani possono esprimere, seppur in modo disfunzionale, le loro difficoltà emotive e psicologiche, il loro disagio interiore e la. Pisatoday.it - 'Riflessioni oltre lo specchio' mostra e incontro sulla prevenzione dei disturbi alimentari Leggi su Pisatoday.it del Comportamento Alimentare sono sempre più diffusi tra i giovani e l’età di insorgenza si sta sempre più abbassando. Attraverso il Disturbo Alimentare i giovani possono esprimere, seppur in modo disfunzionale, le loro difficoltà emotive e psicologiche, il loro disagio interiore e la.

Su altri siti se ne discute

“Oltre lo specchio: amarsi dentro”. Riflessioni sui disturbi alimentari in occasione della Giornata del fiocchetto lilla - Arezzo, 10 marzo 2025 – All'interno del contenitore del Festival della Salute mentale (Aspettando il Festival) e in collaborazione con le UOC di Psicologia e di Pediatria della ASL Sud-Est, l'Università di Siena, presso il Campus di Arezzo, organizza un incontro dedicato agli studenti e alle studentesse universitarie e al pubblico interessato dal titolo: "Oltre lo specchio: amarsi dentro". L’evento, che si tiene in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta contro i disturbi alimentari, si terrà il 13 marzo, con inizio alle ore 9, nell’Aula 1 della ... 🔗lanazione.it

Oltre la mostra: "Splendidi intrecci sulle Vie della Seta" - Mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 18.30 presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale) si terrà la conferenza di presentazione della mostra "Splendidi intrecci sulle Vie della Seta", con il curatore Andrea De Pascali. L'incontro è organizzato dall'Associazione Amici... 🔗genovatoday.it

"SalvArti" illumina palazzo della Cultura: in mostra oltre 80 capolavori confiscati alla mafia - È stata inaugurata a palazzo della Cultura Pasquino Crupi a Reggio Calabria, la mostra SalvArti, dalle confische alle collezioni pubbliche. Restituite alla comunità oltre 80 opere, tra dipinti, grafica e sculture di artisti quali Giorgio de Chirico, Mario Sironi, Lucio Fontana, Massimo Campigli... 🔗reggiotoday.it

Ne parlano su altre fonti

'Riflessioni oltre lo specchio' mostra e incontro sulla prevenzione dei disturbi alimentari; CineRiflessi: specchi dell'Anima; Narciso e la fotografia si specchiano alle Terme di Caracalla di Roma; La storia dell'autoritratto in mostra a Forlì. 🔗Cosa riportano altre fonti

Menzogna e sortilegio allo specchio - L’artista Pietro Terzini firma tre opere per Cassina, una di serie e due in edizione limitata a cento esemplari, serigrafati a mano dall’artista ... 🔗repubblica.it

Oltre/Dentro Dentro/Oltre - Sabato 5 aprile, durante la Milano Art Week, Casa Testori inaugura la mostra ... una riflessione sulla natura stessa dell'immagine e sul potere del linguaggio visivo, coniugando il mondo analogico e ... 🔗itinerarinellarte.it

Ritratti entro uno specchio convesso, mostra collettiva - Il titolo della mostra ricorda e cita Autoritratto entro uno specchio convesso, dipinto del Parmigianino realizzato nel 1524 in cui l’artista, ventunenne, ritrae la propria immagine distorta in ... 🔗mentelocale.it