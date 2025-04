Rifiuti topi e barche abbandonate | sulla spiaggia del Ringo torna il degrado

spiaggia del Ringo rischia di "regalare" una cartolina tutt'altro che in linea con una festa. Parte del litorale, infatti, è nuovamente nel degrado con Rifiuti di ogni genere, tra spazzatura e barche abbandonate e carrelli in preda alla ruggine. Messinatoday.it - Rifiuti, topi e barche abbandonate: sulla spiaggia del Ringo torna il degrado Leggi su Messinatoday.it Il 1 maggio il Comune ha annunciato un evento, ma ladelrischia di "regalare" una cartolina tutt'altro che in linea con una festa. Parte del litorale, infatti, è nuovamente nelcondi ogni genere, tra spazzatura ee carrelli in preda alla ruggine.

Approfondimenti da altre fonti

"Rifiuti abbandonati e topi davanti i all'entrata dei garage delle case Acer di via Fratti" - Riceviamo e pubblichiamo: "Davanti all'entrata dei garage delle case Acer di via Fratti, abbandono di rifiuti e presenza di topi che provengono dall'interno. I residenti non hanno più accesso in quanto sono stati chiusi e proibito l'accesso. È uno schifo". 🔗forlitoday.it

Degrado al porto di Taureana di Palmi: rifiuti abbandonati e carcasse di barche - "Tanti rifiuti abbandonati a bordo bachina portuale". La segnalazione arriva con un post social pubblicato sulla pagina Facebook Palmi Condivisa da Vincenzo Squatriti. "Ho visto, altresì, molte carcasse di barche che "abbellivano " parte del porto. Non so di chi è la competenza della sorveglianza... 🔗reggiotoday.it

Erba alta, rifiuti e topi: Comune mette in sicurezza una casa - Il sindaco Pasquale Marrandino del comune di Castel Volturno ha emanato un'ordinanza per la messa in sicurezza di un immobile sito in viale Arno al civico 40-42. Dall'accertamento della polizia municipale l'immobile versa in un totale stato di abbandono e fatiscenza con presenza di erba alta e... 🔗casertanews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rifiuti, topi e barche abbandonate: sulla spiaggia del Ringo torna il degrado :: Segnalazione a Messina; VIDEO | Topi a spasso nella notte sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: E' una cosa impressionante. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Macerata, Gattafoni (Cosmari) contro gli incivili: «L’emergenza rifiuti e topi in centro? Ogni metodo di raccolta ha criticità» - MACERATA In centro storico fioccano le proteste per il caos rifiuti, con sacchetti abbandonati ovunque e topi che scorrazzano in cerca di cibo. Una situazione seguita in prima persona da ... 🔗corriereadriatico.it

Macerata, rifiuti, sfregi sui muri, topi e sosta selvaggia: viaggio nei vicoli horror del centro - MACERATA – Rifiuti abbandonati lungo i vicoli del centro storico, spesso a ridosso dei cassonetti delle attività commerciali scambiati per una sorta di isola ecologica ... 🔗msn.com

Volontari liberano il lago di Varano da una tonnellata di plastica e rifiuti: perfino pneumatici e barche abbandonate - “L’area, purtroppo, si è rivelata invasa da ogni tipo di rifiuto: dalle reti da pesca agli pneumatici, dalle bottiglie di plastica alle barche abbandonate – dichiara Jessica ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it