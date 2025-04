Rifiuti la lite tra Provincia e De Vizia lite finisce in Tribunale

finisce in Tribunale lo scontro tra il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane e la De Vizia Transfer, l'azienda che come socio di minoranza gestisce insieme al comune di Avellino la raccolta dei Rifiuti. Una formale denuncia è stata presentata, per conto dell'azienda, dal professor Alessandro Diddi sulle dichiarazioni rese da Buonopane circa presunte intimidazioni contenute in un documento pubblico reso noto alcune settimane fa dalla De Vizia Transfer. "Accuse gravi e infondate -sottolinea Siddi- gravemente lesive dell'immagine della società e dei suoi organi rappresentativi".Lo scontro emerse quando l'Azienda, creditrice nei confronti di Irpiniambiente, la società interamente partecipata dalla Provincia che gestisce il ciclo dei Rifiuti in 113 comuni, di quasi dieci milioni di euro, aveva chiesto al presidente Buonopane di farsi carico di controllare la regolarità della gestione della sua partecipata e di accertare la situazione economico-finanziaria della stessa, con l'obiettivo di tutelare sia la società che i creditori a vario titolo coinvolti.

