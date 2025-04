Rientro burrascoso per Sinner | pugnalata da Djokovic e Alcaraz

Rientro in campo del numero 1 del mondo. Tra una settimana a quest’ora il peggio sarà finalmente passato. Jannik Sinner avrà finito di scontare la sua sospensione e tutto tornerà, almeno si spera, com’era un tempo. Avrà, forse, un po’ più di rabbia negli occhi, il numero 1 del mondo, che si dice non sia stato del tutto d’accordo, almeno in principio, con l’idea di stringere un accordo con la Wada.Rientro burrascoso per Sinner: pugnalata da Djokovic e Alcaraz (LaPresse) – Ilveggente.itNon riteneva giusto dover pagare per un errore che sostiene di non aver mai commesso, ma tant’è. Oramai, appunto, la vicenda Clostebol appartiene ad un tempo lontano ed è giusto che tutti, lui per primo, se la lascino alle spalle una volta per tutte. Ilveggente.it - Rientro burrascoso per Sinner: pugnalata da Djokovic e Alcaraz Leggi su Ilveggente.it L’annuncio ufficiale penalizza il campione altoatesino: ecco cosa è successo alla vigilia delin campo del numero 1 del mondo. Tra una settimana a quest’ora il peggio sarà finalmente passato. Jannikavrà finito di scontare la sua sospensione e tutto tornerà, almeno si spera, com’era un tempo. Avrà, forse, un po’ più di rabbia negli occhi, il numero 1 del mondo, che si dice non sia stato del tutto d’accordo, almeno in principio, con l’idea di stringere un accordo con la Wada.perda(LaPresse) – Ilveggente.itNon riteneva giusto dover pagare per un errore che sostiene di non aver mai commesso, ma tant’è. Oramai, appunto, la vicenda Clostebol appartiene ad un tempo lontano ed è giusto che tutti, lui per primo, se la lascino alle spalle una volta per tutte.

