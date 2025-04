Ricoverata per meningite Stabili le condizioni della studentessa diciottenne

Stabili le condizioni cliniche della diciottenne Ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia perché affetta da meningite da meningococco. La ragazza, una studentessa, è tenuta sotto strettissima osservazione dai medici del nosocomio perugino e la sua patologia, come è ovvio, è trattata con tutte le cure più opportune in queste circostanze.Il caso di meningite è stato notificato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 nel pomeriggio di sabato. È subito stata avviata, come prevede la prassi, l’indagine epidemiologica per ricostruire chi avesse avuto contatti a rischio con la ragazza. La meningite da meningococco (Neisseria meningitidis) è una malattia infettiva che viene trasmessa attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona ed è un germe molto labile al di fuori dell’organismo umano e non è necessaria alcuna sanificazione ambientale. Lanazione.it - Ricoverata per meningite. Stabili le condizioni della studentessa diciottenne Leggi su Lanazione.it Sonoleclinicheall’ospedale Santa MariaMisericordia di Perugia perché affetta dada meningococco. La ragazza, una, è tenuta sotto strettissima osservazione dai medici del nosocomio perugino e la sua patologia, come è ovvio, è trattata con tutte le cure più opportune in queste circostanze.Il caso diè stato notificato al Servizio di Igiene e Sanità PubblicaUsl Umbria 1 nel pomeriggio di sabato. È subito stata avviata, come prevede la prassi, l’indagine epidemiologica per ricostruire chi avesse avuto contatti a rischio con la ragazza. Lada meningococco (Neisseria meningitidis) è una malattia infettiva che viene trasmessa attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona ed è un germe molto labile al di fuori dell’organismo umano e non è necessaria alcuna sanificazione ambientale.

Se ne parla anche su altri siti

Bambina di 2 anni travolta da un?auto a Cingoli: ricoverata al Salesi in condizioni gravi ma stabili. Il sindaco di Filottrano: «Preghiamo tutti» - CINGOLI L?intera comunità cingolana è sotto choc per il drammatico incidente che ha coinvolto una bambina di due anni e mezzo residente a Filottrano, investita martedì nel... 🔗corriereadriatico.it

Bambina di 2 anni travolta da un?auto a Cingoli: ricoverata al Salesi in condizioni gravi ma stabili. Il sindaco di Filottrano: «Preghiamo tutti» - CINGOLI L?intera comunità cingolana è sotto choc per il drammatico incidente che ha coinvolto una bambina di due anni e mezzo residente a Filottrano, investita martedì nel... 🔗corriereadriatico.it

Roma, condizioni stabili per Nanni Moretti: lieve danno cardiaco, prognosi riservata - Il regista è stato ricoverato al San Camillo per una sindrome coronarica acuta. Nanni Moretti è attualmente ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo aver accusato una sindrome coronarica acuta. Il malore si è manifestato nel tardo pomeriggio di ieri, quando il regista è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso intorno alle 18:00. Il professor Domenico Gabrielli, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia del San Camillo Forlanini, ha spiegato che “le condizioni del paziente sono stabili” e che “l’angioplastica coronarica eseguita d’urgenza è risultata efficace”. 🔗romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

Ricoverata per meningite. Stabili le condizioni della studentessa diciottenne; Caso di meningite a Perugia, la ragazza è in condizioni stabili. E' stata in chiesa e in palestra: i consigli della Usl Umbria 1; Stabile il paziente ricoverato per meningite a Perugia; Empoli, 13enne ricoverata al Meyer per meningite. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ricoverata per meningite. Stabili le condizioni della studentessa diciottenne - L’Usl 1 rassicura: "Trasmissione tramite contatto aereo stretto e germe labile al di fuori dell’organismo umano". Conclusa l’indagine epidemiologica: ecco come fare profilassi. 🔗msn.com

Stabile il paziente ricoverato per meningite a Perugia - Sono stabili le condizioni cliniche della persona ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per meningite da meningococco Neisseria meningitidis. (ANSA) ... 🔗msn.com

Secondo caso di meningite, l'ipotesi del contagio a scuola: ecco chi deve sottoporsi a terapia antibiotica - La18enne è stazionaria ma resta in gravi condizioni. Accertamenti su un compagno. Indagini ancora in corso in chiesa e in palestra ... 🔗corrieredellumbria.it