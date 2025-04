Riconoscimento al Vigile del Fuoco Massimiliano De Ciuceis | salvò padre e figli dispersi

Fuoco.Tra i premiati, il Capo Squadra Esperto Massimiliano De Ciuceis, in forza al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, per il suo intervento risolutivo avvenuto nell’agosto 2024 nel Comune di Pietrastornina, dove ha guidato con successo un’operazione di soccorso in favore di un padre e dei suoi due figli, dispersi durante un’escursione in montagna nei pressi del rifugio alpino “Toppo del Monaco”. Anteprima24.it - Riconoscimento al Vigile del Fuoco Massimiliano De Ciuceis: salvò padre e figli dispersi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNella solenne cornice dell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, si è tenuta questa mattina la Cerimonia commemorativa del 42° Anniversario dell’uccisione dell’Assessore regionale Raffaele Delcogliano e del suo autista Aldo Iermano, tragicamente vittime del terrorismo politico il 27 aprile 1982.Durante l’evento, organizzato ai sensi della Legge Regionale n. 182022, il Consiglio regionale ha conferito riconoscimenti a 12 uomini dello Stato che si sono distinti per coraggio, dedizione e spirito di servizio, in rappresentanza delle Forze dell’Ordine e del Corpo Nazionale dei Vigili del.Tra i premiati, il Capo Squadra EspertoDe, in forza al Comando dei Vigili deldi Avellino, per il suo intervento risolutivo avvenuto nell’agosto 2024 nel Comune di Pietrastornina, dove ha guidato con successo un’operazione di soccorso in favore di une dei suoi duedurante un’escursione in montagna nei pressi del rifugio alpino “Toppo del Monaco”.

