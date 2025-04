Ricercatori a caccia dei radiocollari

caccia“ molto particolare all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, dove diversi Ricercatori sono impegnati nel recupero di alcuni collari gps che negli anni scorsi erano stati applicati ai cervi. "Questi dispositivi, fondamentali per monitorare gli spostamenti della fauna selvatica in tempo quasi reale, hanno una durata limitata; la batteria, infatti, si esaurisce dopo alcuni anni – spiegano dalla riserva –. Per questo, prima che smettano di funzionare, viene attivato un sistema di sgancio automatico che permette al collare di staccarsi dall’animale. A quel punto, grazie al segnale Vhf e all’ultima posizione nota, i Ricercatori si mettono sulle tracce del collare per recuperarlo". I Ricercatori girano per la riserva muniti di una speciale antenna in grado di captare il segnale radio, seppure molto debole, emesso dal collare. Ilgiorno.it - Ricercatori a caccia dei radiocollari Leggi su Ilgiorno.it BORMIO (Sondrio) In questi giorni si è aperta una ““ molto particolare all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, dove diversisono impegnati nel recupero di alcuni collari gps che negli anni scorsi erano stati applicati ai cervi. "Questi dispositivi, fondamentali per monitorare gli spostamenti della fauna selvatica in tempo quasi reale, hanno una durata limitata; la batteria, infatti, si esaurisce dopo alcuni anni – spiegano dalla riserva –. Per questo, prima che smettano di funzionare, viene attivato un sistema di sgancio automatico che permette al collare di staccarsi dall’animale. A quel punto, grazie al segnale Vhf e all’ultima posizione nota, isi mettono sulle tracce del collare per recuperarlo". Igirano per la riserva muniti di una speciale antenna in grado di captare il segnale radio, seppure molto debole, emesso dal collare.

