Ricatti e bombe al bar il pm conclude | Fu ‘U Mamma’ il mandante

Lecceprima.it - Ricatti e bombe al bar, il pm conclude: “Fu ‘U Mamma’ il mandante” PRESICCEACQUARICA - Sono state chiuse le indagini preliminari sull’incendio del 29 maggio del 2024 ai danni del bar, situato in piazzetta Villani a Presicce, e sull’ordigno rudimentale, posizionato dinanzi allo stesso esercizio commerciale quattordici giorni prima, che non esplose solo a causa. 🔗 Lecceprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Ricatti e bombe al bar, il pm conclude: “Fu ‘U Mamma’ il mandante” - PRESICCE/ACQUARICA - Sono state chiuse le indagini preliminari sull’incendio del 29 maggio del 2024 ai danni del bar, situato in piazzetta Villani a Presicce, e sull’ordigno rudimentale, posizionato dinanzi allo stesso esercizio commerciale quattordici giorni prima, che non esplose solo a causa... 🔗lecceprima.it

Brutale aggressione in un bar di Prato: un uomo ridotto in fin di vita - PRATO – Brutale aggressione in un bar di Prato: in fin di vita un uomo di origine cinese, aggredito, assieme ad altre persone, da un commando di suoi connazionali. L’evento si è verificato nella tarda serata di ieri (10 aprile): si è trattato di un’incursione all’interno del locale denominato Jld Music bar in via Filzi a Prato da parte di un gruppo di cittadini cinesi, uno dei quali armato con una mazza di legno. 🔗corrieretoscano.it

Sacchi pieni di rifiuti abbandonati: denunciato il titolare di bar di Monza - Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a Monza. Ma quella modalità errata di smaltire i rifiuti è stata scoperta dagli agenti della polizia locale. Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in... 🔗monzatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ricatti e bombe al bar, il pm conclude: “Fu ‘U Mamma’ il mandante”; Ricatti e bombe al bar, il pm conclude: 'Fu 'U Mamma' il mandante'; Ricatti e bombe al bar il pm conclude | Fu ‘U Mamma’ il mandante. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ricatti e bombe al bar, il pm conclude: “Fu ‘U Mamma’ il mandante” - Chiusa l’inchiesta che svelò le ragioni dei due ordigni piazzati il 15 e il 29 maggio del 2024 in piazzetta Villani a Presicce. Indagate anche la figlia dell’uomo per tentata estorsione e stalking e l ... 🔗lecceprima.it