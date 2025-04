Riapre al pubblico il Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi di Cavriglia

Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi di Cavriglia informa che aprirà al pubblico il giorno 17 maggio.L'orario di apertura è: 9.30-12.20 e 15.00-18.00. Lanazione.it - Riapre al pubblico il Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi di Cavriglia Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – Ildiinforma che aprirà alil giorno 17 maggio.L'orario di apertura è: 9.30-12.20 e 15.00-18.00.

Se ne parla anche su altri siti

Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti - Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019. Nella corso della seduta di giovedì sera, la Giunta comunale ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare La Valera per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico. "La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l’identità del nostro territorio – dichiara il ... 🔗ilgiorno.it

A Pompei apre al pubblico la casa dell’Orto Botanico - Il **Parco Archeologico di Pompei** inaugura la **Casa dell’Orto Botanico**, nota anche come **Casa di Nesso** per via di un affresco che raffigura il celebre mito. Questo spazio, che riapre al pubblico da venerdì 14 marzo in occasione della *Giornata nazionale del Paesaggio*, aggiunge un nuovo elemento verde all’interno del sito archeologico, con il giardino […] L'articolo A Pompei apre al pubblico la casa dell’Orto Botanico è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Riapre al pubblico l'antica chiesa madre di Misterbianco - "Campanarazzu", l'antica chiesa madre di Misterbianco sepolta dalla lava dell'Etna ben 355 anni fa, si apre finalmente alla fruizione di visitatori, turisti e appassionati. Il sito archeologico, definito "la Pompei dell'Etna", grazie al progetto di valorizzazione avviato dall'amministrazione... 🔗cataniatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Orto Botanico di Pavia riapre dopo i lavori, tutto pronto per la 30esima Festa del Roseto; Roma celebra il suo Natale con la riapertura del Roseto Comunale; Roma in fiore: riapre il Roseto comunale con oltre mille varietà di rose da tutto il mondo; Il Roseto comunale di Roma riapre il 21 aprile: gli orari aggiornati e come prenotare le visite. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lavori (quasi) finiti all’Orto Botanico In programma c’è la Festa del roseto - A Pavia coltivate 300 specie. Ci saranno anche visite guidate alle nuove collezioni, alle serre Scopoliane e alle fontane ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Il Roseto comunale di Roma riapre il 21 aprile: gli orari aggiornati e come prenotare le visite - Il roseto comunale di Roma riapre al pubblico. Dal 21 aprile al 15 giugno si potrà accedere gratuitamente negli spazi per ammirare l'annuale fioritura ... 🔗fanpage.it

Riapre il Roseto Comunale: oltre mille varietà da ammirare nei giardini sopra il Circo Massimo - Riapre in concomitanza con il Natale di Roma il Roseto Comunale. Oltre mille varietà di rose botaniche da ammirare in uno dei posti più suggestivi della città. Lunedì 21 aprile riapre il Roseto ... 🔗romatoday.it