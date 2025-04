Rho la nuova piazza prende forma Inizia la Fase 4 degli interventi

Iniziata la “Fase 4” dei lavori di riqualificazione di piazza Visconti. Il progetto di rigenerazione urbana della piazza nelle prossime settimane interesserà le aree vicino al Municipio e il retro della chiesa di San Vittore. La modifica più impattante per il traffico è che da via De Amicis non si potrà più attraversare la piazza per raggiungere via Meda, mentre riaprirà alla viabilità il percorso De Amicis-Porta Ronca.Saranno garantiti percorsi ciclopedonali sui marciapiedi di fronte al municipio e sul retro della chiesa. La via Meda è diventata a doppio senso nel tratto tra largo don Giulio Rusconi e il parcheggio Meda-Garibaldi. Sono stati temporaneamente cancellati i posti auto davanti al civico 11, alla banca e ad alcune attività commerciali. Ilgiorno.it - Rho, la nuova piazza prende forma. Inizia la “Fase 4” degli interventi Leggi su Ilgiorno.it Cambio di viabilità, qualche disagio e lavori in corso in centro a Rho dove èta la “4” dei lavori di riqualificazione diVisconti. Il progetto di rigenerazione urbana dellanelle prossime settimane interesserà le aree vicino al Municipio e il retro della chiesa di San Vittore. La modifica più impattante per il traffico è che da via De Amicis non si potrà più attraversare laper raggiungere via Meda, mentre riaprirà alla viabilità il percorso De Amicis-Porta Ronca.Saranno garantiti percorsi ciclopedonali sui marciapiedi di fronte al municipio e sul retro della chiesa. La via Meda è diventata a doppio senso nel tratto tra largo don Giulio Rusconi e il parcheggio Meda-Garibaldi. Sono stati temporaneamente cancellati i posti auto davanti al civico 11, alla banca e ad alcune attività commerciali.

Su questo argomento da altre fonti

Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale - Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale"> Jannik Sinner è pronto a riprendersi la scena: il ritorno in campo è imminente e con esso arriva una svolta cruciale nel suo futuro. Dopo mesi di attesa, Jannik Sinner è pronto a tornare a competere. Il talento altoatesino, ormai un punto di riferimento del tennis mondiale, ha vissuto un periodo lontano dai riflettori a causa della squalifica che lo ha costretto a fermarsi. 🔗napolipiu.com

Prende forma la nuova mensa scolastica di 400 metri quadrati. Dopo la posa del tetto, interventi anche all'esterno - Prende forma la nuova mensa scolastica dell’Istituto comprensivo del capoluogo, in via Don Lorenzo Milani. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per la scuola per l’intero importo, di oltre un milione di euro, prevede la realizzazione di una grande sala di circa 400 metri quadrati, che fungerà... 🔗riminitoday.it

'Quattro amici al bar', dove c'era lo storico locale si accende una nuova insegna in piazza del Popolo - La rivitalizzazione del centro è uno dei temi caldi in città. Si accende una nuova insegna nel centro storico di Cesena, fermento in Piazza del Popolo, dove lo storico locale 'Lo Chalet' cede il passo a un progetto giovane e appassionato: nasce il 'Bar Giulio'. Leggi le notizie di CesenaToday... 🔗cesenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Rho, la nuova piazza prende forma. Inizia la “Fase 4” degli interventi; Rho: avanzano le opere in piazza Visconti, a Terrazzano; Sosta vietata per due mesi nel posteggio davanti al passo carraio del Quic in piazza Visconti; Prende forma il MoLo: il nuovo parcheggio a sei piani di MIND. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rho, piazza Visconti. Via alla Fase 4 del cantiere. Cambia la circolazione - Cronoprogramma rispettato per i lavori di riqualificazione di piazza Visconti a Rho: la fase 2.2 del cantiere che interessa l’inizio di via Porta Ronca dovrebbe terminare il 21 aprile e da ... 🔗msn.com

Rho, piazza Visconti: via alla Fase 4 del cantiere. Cambia la circolazione - Proseguono i lavori nell’area verde e vicino a via Porta Ronca Cronoprogramma rispettato per i lavori di riqualificazione di piazza Visconti a Rho: la fase 2.2 del cantiere che interessa l ... 🔗ilgiorno.it